JEP 2026 Visite libre de l’église St Jean-Baptiste à La Bastide l’Evêque Le Bas Ségala
samedi 19 septembre 2026 · Le Bas Ségala
Informations pratiques
Le Bas Ségala
JEP 2026 Visite libre de l’église St Jean-Baptiste à La Bastide l’Evêque
La Bastide l’Evêque Le Bas Ségala Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Découvrez l’église de style gothique méridional du XIVe-XVIe siècle et son clocher-porche en granit rose.
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La Bastide l’Evêque Le Bas Ségala 12200 Aveyron Occitanie +33 5 65 81 13 94
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English :
Discover the 14th- to 16th-century Southern Gothic-style church and its pink granite bell tower.
L’événement JEP 2026 Visite libre de l’église St Jean-Baptiste à La Bastide l’Evêque Le Bas Ségala a été mis à jour le 2026-07-27 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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