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AGENDA · Le Bas Ségala

JEP 2026 Visite libre de l’église St Jean-Baptiste à La Bastide l’Evêque Le Bas Ségala

samedi 19 septembre 2026 · Le Bas Ségala

JEP 2026 Visite libre de l’église St Jean-Baptiste à La Bastide l’Evêque Le Bas Ségala

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Adresse
La Bastide l'Evêque
Ville
12200 Le Bas Ségala
Département
Aveyron
Tarif
Gratuit

Le Bas Ségala

JEP 2026 Visite libre de l’église St Jean-Baptiste à La Bastide l’Evêque

La Bastide l’Evêque Le Bas Ségala Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-19
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

Découvrez l’église de style gothique méridional du XIVe-XVIe siècle et son clocher-porche en granit rose.
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La Bastide l’Evêque Le Bas Ségala 12200 Aveyron Occitanie +33 5 65 81 13 94 

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English :

Discover the 14th- to 16th-century Southern Gothic-style church and its pink granite bell tower.

L’événement JEP 2026 Visite libre de l’église St Jean-Baptiste à La Bastide l’Evêque Le Bas Ségala a été mis à jour le 2026-07-27 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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