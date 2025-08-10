Informations pratiques

Le Bas Ségala

JEP 2026 Visite libre de l’église St Jean-Baptiste à La Bastide l’Evêque

La Bastide l’Evêque Le Bas Ségala Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Découvrez l’église de style gothique méridional du XIVe-XVIe siècle et son clocher-porche en granit rose.

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La Bastide l’Evêque Le Bas Ségala 12200 Aveyron Occitanie +33 5 65 81 13 94

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English :

Discover the 14th- to 16th-century Southern Gothic-style church and its pink granite bell tower.

L’événement JEP 2026 Visite libre de l’église St Jean-Baptiste à La Bastide l’Evêque Le Bas Ségala a été mis à jour le 2026-07-27 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)