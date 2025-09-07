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Rando tracteurs anciens à La Bastide l’Evêque Le Bas Ségala

Rando tracteurs anciens à La Bastide l’Evêque Le Bas Ségala dimanche 6 septembre 2026.

Adresse : La Bastide l'Evêque

Ville : 12200 Le Bas Ségala

Département : Aveyron

Début : dimanche 6 septembre 2026

Fin : dimanche 6 septembre 2026

Tarif :

Rando tracteurs anciens à La Bastide l’Evêque

La Bastide l’Evêque Le Bas Ségala Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-06
fin : 2026-09-06

Date(s) :
2026-09-06

Les passionnés de tracteurs anciens se retrouvent pour une balade conviviale autour de La Bastide l’Evêque.
La traditionnelle rando tracteur de La Bastide-l’Évêque organisée par le comité d’animation.   .

La Bastide l’Evêque Le Bas Ségala 12200 Aveyron Occitanie +33 6 70 71 68 24  moulypa@wanadoo.fr

English :

Vintage tractor enthusiasts get together for a friendly ride around La Bastide l’Evêque.

German :

Liebhaber alter Traktoren treffen sich zu einer geselligen Ausfahrt rund um La Bastide l’Evêque.

Italiano :

Gli appassionati di trattori d’epoca si riuniscono per un giro amichevole intorno a La Bastide l’Evêque.

Espanol :

Los aficionados a los tractores antiguos se reúnen para dar un paseo amistoso por La Bastide l’Evêque.

L’événement Rando tracteurs anciens à La Bastide l’Evêque Le Bas Ségala a été mis à jour le 2025-11-24 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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