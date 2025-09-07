Rando tracteurs anciens à La Bastide l’Evêque Le Bas Ségala
Rando tracteurs anciens à La Bastide l’Evêque Le Bas Ségala dimanche 6 septembre 2026.
Rando tracteurs anciens à La Bastide l’Evêque
La Bastide l’Evêque Le Bas Ségala Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-06
fin : 2026-09-06
Date(s) :
2026-09-06
Les passionnés de tracteurs anciens se retrouvent pour une balade conviviale autour de La Bastide l’Evêque.
La traditionnelle rando tracteur de La Bastide-l’Évêque organisée par le comité d’animation. .
La Bastide l’Evêque Le Bas Ségala 12200 Aveyron Occitanie +33 6 70 71 68 24 moulypa@wanadoo.fr
English :
Vintage tractor enthusiasts get together for a friendly ride around La Bastide l’Evêque.
German :
Liebhaber alter Traktoren treffen sich zu einer geselligen Ausfahrt rund um La Bastide l’Evêque.
Italiano :
Gli appassionati di trattori d’epoca si riuniscono per un giro amichevole intorno a La Bastide l’Evêque.
Espanol :
Los aficionados a los tractores antiguos se reúnen para dar un paseo amistoso por La Bastide l’Evêque.
L’événement Rando tracteurs anciens à La Bastide l’Evêque Le Bas Ségala a été mis à jour le 2025-11-24 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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