JEP 2026 Visite libre de l’église de Saint-Salvadou Le Bas Ségala
samedi 19 septembre 2026 · Le Bas Ségala
Informations pratiques
Le Bas Ségala
JEP 2026 Visite libre de l’église de Saint-Salvadou
Le Bas Ségala Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Surnommée la Cathédrale du Ségala , l’église de Saint-Salvadou est remarquable par son architecture néogothique. Elle renferme une croix processionnelle classée (XVIe) ouvrage de l’orfèvre Frechrieu et un beau chemin de croix de l’atelier Giscard.
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Le Bas Ségala 12200 Aveyron Occitanie +33 5 65 81 13 94
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English :
Nicknamed The Cathedral of Ségala, the Church of Saint-Salvadou is notable for its Neo-Gothic architecture. It houses a listed processional cross (16th century) crafted by the goldsmith Frechrieu and a beautiful Stations of the Cross set from the Giscard workshop.
L’événement JEP 2026 Visite libre de l’église de Saint-Salvadou Le Bas Ségala a été mis à jour le 2026-07-28 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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