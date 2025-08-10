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AGENDA · Le Bas Ségala

JEP 2026 Visite libre de l’église de Saint-Salvadou Le Bas Ségala

samedi 19 septembre 2026 · Le Bas Ségala

JEP 2026 Visite libre de l’église de Saint-Salvadou Le Bas Ségala

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Ville
12200 Le Bas Ségala
Département
Aveyron
Tarif
Gratuit

Le Bas Ségala

JEP 2026 Visite libre de l’église de Saint-Salvadou

Le Bas Ségala Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-19
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

Surnommée la Cathédrale du Ségala , l’église de Saint-Salvadou est remarquable par son architecture néogothique. Elle renferme une croix processionnelle classée (XVIe) ouvrage de l’orfèvre Frechrieu et un beau chemin de croix de l’atelier Giscard.
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Le Bas Ségala 12200 Aveyron Occitanie +33 5 65 81 13 94 

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English :

Nicknamed The Cathedral of Ségala, the Church of Saint-Salvadou is notable for its Neo-Gothic architecture. It houses a listed processional cross (16th century) crafted by the goldsmith Frechrieu and a beautiful Stations of the Cross set from the Giscard workshop.

L’événement JEP 2026 Visite libre de l’église de Saint-Salvadou Le Bas Ségala a été mis à jour le 2026-07-28 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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