Chansons, langues et cultures des Caraïbes, Maison de l’Amérique Latine et des Caraïbes à Hôtel de Ragueneau,, Bordeaux

Chansons, langues et cultures des Caraïbes 18 – 30 mai Maison de l’Amérique Latine et des Caraïbes à Hôtel de Ragueneau, Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-18T16:00:00+02:00 – 2026-05-18T21:30:00+02:00

Fin : 2026-05-30T11:30:00+02:00 – 2026-05-30T21:30:00+02:00

Par : Chant Libre

Performance artistique conjuguant concert, exposition et causerie où le public est invité à un voyage sensible dans l’histoire culturelle des Caraïbes.

La performance démarre par des chansons emblématiques de la tradition latino-américaine, elle s’enchaîne par une causerie autour de la culture caribéenne et des mots hérités des langues arawak, siboney et taïno, toujours présents dans les Caraïbes et dans les textes des chansons qu’interprète Christophe Belliveau.

La rencontre artistique se déploie notamment à travers l’exposition “Habanera Walking”, série picturale et poétique de Liz Barthel consacrée à la mémoire des lieux de La Havane.

Evènement organisé dans le cadre des Semaines de l’Amérique latine et des Caraïbes 2026 (SALC 2026)

Maison de l’Amérique Latine et des Caraïbes à Hôtel de Ragueneau, 71 rue du Loup Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine

Exposition « Habanera Walking », série picturale et poétique de Liz Barthel. Exposition SALC

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