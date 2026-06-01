Chansons ou poésies : conférence/concert par Pascal Bouaziz, Bibliothèque Grand Parc, Bordeaux

Chansons ou poésies : conférence/concert par Pascal Bouaziz Mercredi 10 juin, 16h00 Bibliothèque Grand Parc Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-10T16:00:00+02:00 – 2026-06-10T17:30:00+02:00

Fin : 2026-06-10T16:00:00+02:00 – 2026-06-10T17:30:00+02:00

Que ce soit à travers ses disques ou ses écrits, en groupe (Mendelson, Bruit Noir ou encore sa collaboration avec Michel Cloup autour de l’adaptation discographique d’A la ligne de Joseph Ponthus) ou en solo (le disque Haïkus adapté de son recueil Passages), Pascal Bouaziz est reconnu par la critique comme par ses pairs, pour la poésie singulière de ses textes, entre littérature et parole chantée, intime et politique.

Bibliothèque Grand Parc 34 rue Pierre Trébod, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Grand Parc Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 50 28 35 https://bibliotheque.bordeaux.fr Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

Une conférence/concert sur le processus d’écriture et les distinctions, différences et inspirations entre écriture poétique et écriture de chansons Festival 33 Tour

©Pascal Bouaziz