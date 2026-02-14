Chant choral, Église, Saint-Martin-de-Valgalgues

Chant choral Samedi 28 mars, 15h00 Église Gard

Prix libre

Début : 2026-03-28T15:00:00+01:00 – 2026-03-28T16:00:00+01:00

Fin : 2026-03-28T15:00:00+01:00 – 2026-03-28T16:00:00+01:00

Église Place Robert Guibert, 30520 Saint-Martin-de-Valgalgues Saint-Martin-de-Valgalgues 30520 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 44 09 06 33 »}]

Avec le chœur Arsis/Cantabile, sur le thème “Ensemble vers Pâques”. Puis animation de la messe célébrée par le Père Abel (17h).