Informations pratiques

Surbourg

Chant des enfants et ouverture du calendrier de l’avent

Rue de l’Eglise Surbourg Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-12-05 16:00:00

fin : 2026-12-05

Date(s) :

2026-12-05

[NOËL EN OUTRE-FORÊT] Profitez de plusieurs chants des enfants du village.

Profitez de plusieurs chants des enfants du village. 0 .

Rue de l’Eglise Surbourg 67250 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 42 60 mairie@surbourg.fr

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English :

[NO%CBL IN OUTRE-FOR%CAT] Enjoy several songs performed by the village children.

L’événement Chant des enfants et ouverture du calendrier de l’avent Surbourg a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de tourisme de l’Alsace Verte