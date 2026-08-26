Chant des enfants et ouverture du calendrier de l’avent Surbourg
samedi 5 décembre 2026 · Surbourg
Informations pratiques
Surbourg
Chant des enfants et ouverture du calendrier de l’avent
Rue de l’Eglise Surbourg Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-12-05 16:00:00
fin : 2026-12-05
Date(s) :
2026-12-05
[NOËL EN OUTRE-FORÊT] Profitez de plusieurs chants des enfants du village.
Profitez de plusieurs chants des enfants du village. 0 .
Rue de l’Eglise Surbourg 67250 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 42 60 mairie@surbourg.fr
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English :
[NO%CBL IN OUTRE-FOR%CAT] Enjoy several songs performed by the village children.
L’événement Chant des enfants et ouverture du calendrier de l’avent Surbourg a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de tourisme de l’Alsace Verte
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