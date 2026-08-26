Informations pratiques

Surbourg

Passage du père Noël

Rue de l’Eglise Surbourg Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-12-05 15:00:00

fin : 2026-12-20

Date(s) :

2026-12-05 2026-12-19

[NOËL EN OUTRE-FORÊT] Ne manquez pas la venue du père Noël qui distribuera des friandises aux enfants sages !

Ne manquez pas la venue du père Noël qui distribuera des friandises aux enfants sages ! 0 .

Rue de l’Eglise Surbourg 67250 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 42 60 mairie@surbourg.fr

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English :

[CHRISTMAS IN THE OUTRE-FORÊT] Don’t miss Santa Claus, who’ll be handing out treats to well-behaved children!

L’événement Passage du père Noël Surbourg a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de tourisme de l’Alsace Verte