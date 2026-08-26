Concert Musique Ste Cécile et chorale des jeunes Surbourg
samedi 19 décembre 2026 · Surbourg
Informations pratiques
Surbourg
Concert Musique Ste Cécile et chorale des jeunes
6 Rue de l’Eglise Surbourg Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-12-19 15:00:00
fin : 2026-12-19 16:00:00
Date(s) :
2026-12-19
[NOËL EN OUTRE-FORÊT] La musique Ste Cécile s’associe à la Chorale des jeunes pour un concert exceptionnel à l’abbatiale !
Dans le cadre de Noël en Outre-Forêt. La musique Ste Cécile s’associe à la Chorale des jeunes pour un concert exceptionnel à l’abbatiale ! 0 .
6 Rue de l’Eglise Surbourg 67250 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 42 60 mairie@surbourg.fr
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English :
[NOËL EN OUTRE-FORÊT] La musique Ste Cécile joins forces with the Chorale des jeunes for an exceptional concert in the abbey church!
L’événement Concert Musique Ste Cécile et chorale des jeunes Surbourg a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de tourisme de l’Alsace Verte
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