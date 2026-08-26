Informations pratiques

Surbourg

Concert Musique Ste Cécile et chorale des jeunes

6 Rue de l’Eglise Surbourg Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-12-19 15:00:00

fin : 2026-12-19 16:00:00

Date(s) :

2026-12-19

[NOËL EN OUTRE-FORÊT] La musique Ste Cécile s’associe à la Chorale des jeunes pour un concert exceptionnel à l’abbatiale !

Dans le cadre de Noël en Outre-Forêt. La musique Ste Cécile s’associe à la Chorale des jeunes pour un concert exceptionnel à l’abbatiale ! 0 .

6 Rue de l’Eglise Surbourg 67250 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 42 60 mairie@surbourg.fr

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English :

[NOËL EN OUTRE-FORÊT] La musique Ste Cécile joins forces with the Chorale des jeunes for an exceptional concert in the abbey church!

L’événement Concert Musique Ste Cécile et chorale des jeunes Surbourg a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de tourisme de l’Alsace Verte