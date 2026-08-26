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AGENDA · Surbourg

Concert de l’ensemble des accordéons Surbourg

dimanche 6 décembre 2026 · Surbourg

Concert de l’ensemble des accordéons Surbourg

Informations pratiques

Début
dimanche 6 décembre 2026
Fin
dimanche 6 décembre 2026
Heure de début
15:30:00
Adresse
6 rue de l'Eglise
Ville
67250 Surbourg
Département
Bas-Rhin
Tarif
0

Surbourg

Concert de l’ensemble des accordéons

6 rue de l’Eglise Surbourg Bas-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-12-06 15:30:00
fin : 2026-12-06 16:30:00

Date(s) :
2026-12-06

[NOËL EN OUTRE-FORÊT] Venez profiter de ce concert d’accordéons exceptionnel à l’abbatiale de Surbourg !
Venez profiter de ce concert d’accordéons exceptionnel à l’abbatiale de Surbourg ! 0  .

6 rue de l’Eglise Surbourg 67250 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 42 60  mairie@surbourg.fr

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English :

[NOËL EN OUTRE-FORÊT] Come and enjoy this exceptional accordion concert at the Abbey Church in Surbourg!

L’événement Concert de l’ensemble des accordéons Surbourg a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de tourisme de l’Alsace Verte

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