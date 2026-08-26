Concert de l’ensemble des accordéons Surbourg
dimanche 6 décembre 2026 · Surbourg
Informations pratiques
Surbourg
Concert de l’ensemble des accordéons
6 rue de l’Eglise Surbourg Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-12-06 15:30:00
fin : 2026-12-06 16:30:00
Date(s) :
2026-12-06
[NOËL EN OUTRE-FORÊT] Venez profiter de ce concert d’accordéons exceptionnel à l’abbatiale de Surbourg !
Venez profiter de ce concert d’accordéons exceptionnel à l’abbatiale de Surbourg ! 0 .
6 rue de l’Eglise Surbourg 67250 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 42 60 mairie@surbourg.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
[NOËL EN OUTRE-FORÊT] Come and enjoy this exceptional accordion concert at the Abbey Church in Surbourg!
L’événement Concert de l’ensemble des accordéons Surbourg a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de tourisme de l’Alsace Verte
À voir aussi à Surbourg (Bas-Rhin)
- La surbourgeoise Surbourg 4 octobre 2026
- Promenades en poney Surbourg 5 décembre 2026
- Marché de Noël Surbourg 5 décembre 2026
- Passage du père Noël Surbourg 5 décembre 2026
- Chant des enfants et ouverture du calendrier de l’avent Surbourg 5 décembre 2026