Langres

Chant Grégorien et Médiéval

Église de Brevoines Langres Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Tout public

Organisé par l’association Les Amis de Notre-Dame de Brevoines

Les Grégor’Girls vous invitent à leur concert de chant sacré médiéval, sur les thèmes de l’eau et du sang.

Venez découvrir ou redécouvrir ce magnifique répertoire, interprété a capella et en toute simplicité par ce jeune ensemble vocal !

Tout public

Gratuit Participation libre .

Église de Brevoines Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 6 88 84 60 60

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English :

L’événement Chant Grégorien et Médiéval Langres a été mis à jour le 2026-04-10 par Antenne du Pays de Langres