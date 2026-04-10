Chant Grégorien et Médiéval Langres
Chant Grégorien et Médiéval Langres samedi 27 juin 2026.
Langres
Chant Grégorien et Médiéval
Église de Brevoines Langres Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Tout public
Organisé par l’association Les Amis de Notre-Dame de Brevoines
Les Grégor’Girls vous invitent à leur concert de chant sacré médiéval, sur les thèmes de l’eau et du sang.
Venez découvrir ou redécouvrir ce magnifique répertoire, interprété a capella et en toute simplicité par ce jeune ensemble vocal !
Tout public
Gratuit Participation libre .
Église de Brevoines Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 6 88 84 60 60
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English :
L’événement Chant Grégorien et Médiéval Langres a été mis à jour le 2026-04-10 par Antenne du Pays de Langres
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