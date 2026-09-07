AGENDA · Paris
CHANTAGE, Cinéma Chaplin Saint Lambert, Paris
jeudi 17 septembre 2026 · Cinéma Chaplin Saint Lambert · Paris
Informations pratiques
CHANTAGE Jeudi 17 septembre, 00h00 Cinéma Chaplin Saint Lambert Paris
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-17T00:00:00+02:00 – 2026-09-17T03:00:00+02:00
Fin : 2026-09-17T00:00:00+02:00 – 2026-09-17T03:00:00+02:00
Le Cinéquinze fait sa rentrée des classes avec ce film culte d’Alfred Hitchcock !
Cinéma Chaplin Saint Lambert 6 Rue Péclet, Paris Paris 75015 Quartier Saint-Lambert Paris Île-de-France https://www.lescinemaschaplin.fr/
Cinéquinze Cinéma Chaplin Saint Lambert CHANTAGE
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