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CHANTAGE, Cinéma Chaplin Saint Lambert, Paris

jeudi 17 septembre 2026 · Cinéma Chaplin Saint Lambert · Paris

CHANTAGE, Cinéma Chaplin Saint Lambert, Paris

Informations pratiques

Début
jeudi 17 septembre 2026
Fin
jeudi 17 septembre 2026
Lieu
Cinéma Chaplin Saint Lambert
Adresse
6 Rue Péclet, Paris
Ville
75015 Paris
Département
Paris

CHANTAGE Jeudi 17 septembre, 00h00 Cinéma Chaplin Saint Lambert Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-17T00:00:00+02:00 – 2026-09-17T03:00:00+02:00
Fin : 2026-09-17T00:00:00+02:00 – 2026-09-17T03:00:00+02:00

Le Cinéquinze fait sa rentrée des classes avec ce film culte d’Alfred Hitchcock !

Cinéma Chaplin Saint Lambert 6 Rue Péclet, Paris Paris 75015 Quartier Saint-Lambert Paris Île-de-France https://www.lescinemaschaplin.fr/
Cinéquinze Cinéma Chaplin Saint Lambert CHANTAGE

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