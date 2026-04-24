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CHANTAL GOYA ZENITH TOULOUSE METROPOLE Toulouse

CHANTAL GOYA ZENITH TOULOUSE METROPOLE Toulouse

CHANTAL GOYA ZENITH TOULOUSE METROPOLE Toulouse dimanche 25 octobre 2026.

Lieu : ZENITH TOULOUSE METROPOLE

Adresse : 11 AVENUE RAYMOND BADIOU

Ville : 31300 Toulouse

Département : 31

Début : dimanche 25 octobre 2026

Fin : dimanche 25 octobre 2026

Heure de début : 15:00

CHANTAL GOYA Début : 2026-10-25 à 15:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

ZENITH TOULOUSE METROPOLE 11 AVENUE RAYMOND BADIOU 31300 Toulouse 31

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