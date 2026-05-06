Chantier école de construction en pierre sèche Grandsaigne
Chantier école de construction en pierre sèche Grandsaigne lundi 1 juin 2026.
Grandsaigne
Chantier école de construction en pierre sèche
Grandsaigne Corrèze
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-01 09:00:00
fin : 2026-06-03 17:00:00
Date(s) :
2026-06-01
Venez apprendre les principes de la construction à pierre sèche lors de ce chantier école encadré par des professionnels.
Alain et Alizé vous délivreront leur savoir-faire afin de monter un mur.
Vous pouvez vous inscrire pour un ou plusieurs jours pour cette session.
> Chaussures et vêtements adaptés au travail en extérieur (gants et lunettes de protection si vous en avez)
> Pique-nique pour le déjeuner.
Renseignements & réservations (nombre de places limité) au 06 38 21 20 66 ou sur le site du Parc. .
Grandsaigne 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine
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English : Chantier école de construction en pierre sèche
L’événement Chantier école de construction en pierre sèche Grandsaigne a été mis à jour le 2026-05-06 par PNR Millevaches en Limousin
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