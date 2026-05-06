Grandsaigne

Chantier école de construction en pierre sèche

Grandsaigne Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-01 09:00:00

fin : 2026-06-03 17:00:00

Date(s) :

2026-06-01

Venez apprendre les principes de la construction à pierre sèche lors de ce chantier école encadré par des professionnels.

Alain et Alizé vous délivreront leur savoir-faire afin de monter un mur.

Vous pouvez vous inscrire pour un ou plusieurs jours pour cette session.

> Chaussures et vêtements adaptés au travail en extérieur (gants et lunettes de protection si vous en avez)

> Pique-nique pour le déjeuner.

Renseignements & réservations (nombre de places limité) au 06 38 21 20 66 ou sur le site du Parc. .

Grandsaigne 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

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English : Chantier école de construction en pierre sèche

L’événement Chantier école de construction en pierre sèche Grandsaigne a été mis à jour le 2026-05-06 par PNR Millevaches en Limousin