Balade à Clédat Découverte de la diversité Grandsaigne
Balade à Clédat Découverte de la diversité Grandsaigne samedi 11 juillet 2026.
Grandsaigne
Balade à Clédat Découverte de la diversité
Grandsaigne Corrèze
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 09:00:00
fin : 2026-07-11 12:00:00
Date(s) :
2026-07-11
Pendant cette balade de 3 km autour du village de Clédat, plongez dans la forêt où biodiversité et grands prédateurs cohabitent, observez l’évolution du paysage face au changement climatique et découvrez l’histoire fascinante de ce lieu oublié.
A partir de 3 ans, sur réservation, prévoir des habits adaptés à la météo, chaussures de randonnée, chapeau ou casquette, bouteille d’eau.
Animation offerte par le PNR .
Grandsaigne 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 25 76 86
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English : Balade à Clédat Découverte de la diversité
L’événement Balade à Clédat Découverte de la diversité Grandsaigne a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme Terres de Corrèze
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