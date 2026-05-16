Les Pastorales de Clédat Atelier arts plastiques Grandsaigne
Les Pastorales de Clédat Atelier arts plastiques Grandsaigne mercredi 8 juillet 2026.
Grandsaigne
Les Pastorales de Clédat Atelier arts plastiques
Clédat Grandsaigne Corrèze
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 10:00:00
fin : 2026-07-08 12:00:00
Date(s) :
2026-07-08
Alizée vous propose de jouer avec les formes, les couleurs et les matériaux végétaux afin de créer des œuvres uniques et joyeuses.
Pas besoin de compétences particulières pour participer.
Atelier pour enfant, matériel fourni, tarif 5€ sur réservation au 0651 85 34 61 .
Clédat Grandsaigne 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 51 85 34 61
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les Pastorales de Clédat Atelier arts plastiques
L’événement Les Pastorales de Clédat Atelier arts plastiques Grandsaigne a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de Tourisme Terres de Corrèze
À voir aussi à Grandsaigne (Corrèze)
- Coquelicontes à Clédat Grandsaigne 24 mai 2026
- Chantier école de construction en pierre sèche Grandsaigne 1 juin 2026
- Les Pastorales de Clédat Les jeudis Slow Time Grandsaigne 9 juillet 2026
- Balade à Clédat Découverte de la diversité Grandsaigne 11 juillet 2026
- Les Pastorales de Clédat Atelier penture intuitive Grandsaigne 12 juillet 2026