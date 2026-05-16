Les Pastorales de Clédat Découverte de la taille de pierre et du travail du chaume Grandsaigne
Les Pastorales de Clédat Découverte de la taille de pierre et du travail du chaume Grandsaigne dimanche 5 juillet 2026.
Grandsaigne
Les Pastorales de Clédat Découverte de la taille de pierre et du travail du chaume
Clédat Grandsaigne Corrèze
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 15:00:00
fin : 2026-07-05 17:30:00
Date(s) :
2026-07-05
Découvrez avec Joël MANIVEL la taille de pierre et le travail du chaume pour les toitures
Adultes et ados, gratuit, pas de réservation. .
Clédat Grandsaigne 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 95 43 34
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English : Les Pastorales de Clédat Découverte de la taille de pierre et du travail du chaume
L’événement Les Pastorales de Clédat Découverte de la taille de pierre et du travail du chaume Grandsaigne a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de Tourisme Terres de Corrèze
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