Grandsaigne

Les Pastorales de Clédat Découverte de la taille de pierre et du travail du chaume

Clédat Grandsaigne Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 15:00:00

fin : 2026-07-05 17:30:00

Date(s) :

2026-07-05

Découvrez avec Joël MANIVEL la taille de pierre et le travail du chaume pour les toitures

Adultes et ados, gratuit, pas de réservation. .

Clédat Grandsaigne 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 95 43 34

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English : Les Pastorales de Clédat Découverte de la taille de pierre et du travail du chaume

L’événement Les Pastorales de Clédat Découverte de la taille de pierre et du travail du chaume Grandsaigne a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de Tourisme Terres de Corrèze