Les Pastorales de Clédat Les jeudis Slow Time Grandsaigne
Les Pastorales de Clédat Les jeudis Slow Time Grandsaigne jeudi 9 juillet 2026.
Grandsaigne
Les Pastorales de Clédat Les jeudis Slow Time
Clédat Grandsaigne Corrèze
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 09:30:00
fin : 2026-07-09 10:30:00
Date(s) :
2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27
Un moment pour soi, en douceur et en conscience, et en pleine nature ; réveil du corps par un mouvement sensible, organique, fluide
A l’écoute de soi dans la joie et la créativité, puis intégration des sensations éveillées avec la sophrologie.
Ateliers en libre accès pour un public adulte, animés par Olivia Siad, praticienne en mouvement et danse Biodynamiques et Gilles Paillet, sophrologue.
Participation libre et consciente. .
Clédat Grandsaigne 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 75 94 74
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English : Les Pastorales de Clédat Les jeudis Slow Time
L’événement Les Pastorales de Clédat Les jeudis Slow Time Grandsaigne a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de Tourisme Terres de Corrèze
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