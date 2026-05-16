Grandsaigne

Les Pastorales de Clédat Atelier penture intuitive

Clédat Grandsaigne Corrèze

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 10:00:00

fin : 2026-07-12 12:00:00

Date(s) :

2026-07-12

Alizée vous propose de jouer avec les formes, les couleurs et les matériaux végétaux afin de créer des œuvres uniques et joyeuses.

Pas besoin de compétences particulières pour participer.

Atelier pour adulte, matériel fourni, tarif 10€ sur réservation au 0651 85 34 61 .

Clédat Grandsaigne 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 51 85 34 61

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English : Les Pastorales de Clédat Atelier penture intuitive

L’événement Les Pastorales de Clédat Atelier penture intuitive Grandsaigne a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de Tourisme Terres de Corrèze