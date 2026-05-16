Les Pastorales de Clédat Tout sur les tourtous ! Grandsaigne
Les Pastorales de Clédat Tout sur les tourtous ! Grandsaigne mardi 14 juillet 2026.
Grandsaigne
Les Pastorales de Clédat Tout sur les tourtous !
Clédat Grandsaigne Corrèze
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 15:00:00
fin : 2026-08-22 17:00:00
Date(s) :
2026-07-14 2026-08-22
Venez apprendre à confectionner les vrais tourtous avec Lucette, les fameux tourtous de Corrèze au sarrasin !
Participation 5€, réservation obligatoire, places limitées, au 05 55 72 36 81 ou 07 86 55 59 25. .
Clédat Grandsaigne 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 72 36 81
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L’événement Les Pastorales de Clédat Tout sur les tourtous ! Grandsaigne a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de Tourisme Terres de Corrèze
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