Les Pastorales de Clédat Vannerie Sauvage Grandsaigne mercredi 22 juillet 2026.
Clédat Grandsaigne Corrèze
Début : 2026-07-22
fin : 2026-08-19
2026-07-22 2026-08-19
Dans le cadre des Pastorales, suivez Pierre Contamine et apprenez à reconnaître les plantes, à les collecter pour fabriquer des objet en vannerie.
Un tarif à la journée sera communiquer ultérieurement, tout public adulte, débutant ou non.
Inscription obligatoire auprès de l’animateur. Pique-nique tiré du sac le midi. .
Clédat Grandsaigne 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 47 24 97
