Fête des plantes et de la biodiversité à Clédat Grandsaigne
Fête des plantes et de la biodiversité à Clédat Grandsaigne dimanche 4 octobre 2026.
Fête des plantes et de la biodiversité à Clédat
Clédat Grandsaigne Corrèze
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04
fin : 2026-10-04
Date(s) :
2026-10-04
Clédat s’anime le temps d’une journée autour des plantes et de la biodiversité avec des pépiniéristes, des producteurs locaux, et des artisans.
Programme de la journée à venir.
Entrée gratuite. .
Clédat Grandsaigne 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 38 43 59
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fête des plantes et de la biodiversité à Clédat
L’événement Fête des plantes et de la biodiversité à Clédat Grandsaigne a été mis à jour le 2026-03-05 par Office de Tourisme Terres de Corrèze