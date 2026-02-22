Fête des Roses à Clédat

Clédat Grandsaigne Corrèze

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

A l’occasion de la Fête des Roses, l’association Renaissance des Vieilles Pierres fait revivre le village abandonné de Clédat au rythme de la nature Faites vivre le patrimoine dans votre vie d’aujourd’hui.

Au programme à venir.

Stands de présentation et vente, associations locales et organismes partenaires, artisanat d’art, produits locaux, livres…

Buvette et Food truck, entrée participation libre. .

Clédat Grandsaigne 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 78 69 16 assorvp@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête des Roses à Clédat

L’événement Fête des Roses à Clédat Grandsaigne a été mis à jour le 2026-02-22 par Office de Tourisme Terres de Corrèze