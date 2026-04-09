Chantier maraicher Ferme de Paris Paris
Chantier maraicher Ferme de Paris Paris mercredi 6 mai 2026.
Initiez-vous à la pratique du maraichage
Au programme :
Plantation et entretien des cultures
IMPORTANT : Nous vous conseillons vivement de venir équipé.e.s de vêtements et de chaussures adaptés aux activités en extérieur.
Pensez aussi à apporter votre déjeuner ! On s’occupe des boissons chaudes.
Rendez-vous le mercredi 6 mai de 10h à 16h
Inscriptions obligatoires. Formulaire à venir
La Ferme de Paris vous propose une fois par mois des chantiers participatifs pour vous initier à la pratique du maraichage
Le mercredi 06 mai 2026
de 10h00 à 16h00
gratuit Public adultes. A partir de 18 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-06T13:00:00+02:00
fin : 2026-05-06T19:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-06T10:00:00+02:00_2026-05-06T16:00:00+02:00
Ferme de Paris 24 route de la tourelle 75012 Paris
https://www.paris.fr/equipements/la-ferme-de-paris-6597 https://fr-fr.facebook.com/LaFermedeParis/ https://fr-fr.facebook.com/LaFermedeParis/
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