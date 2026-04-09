Chantier maraicher Ferme de Paris Paris

Initiez-vous à la pratique du maraichage

Au programme :

Plantation et entretien des cultures

IMPORTANT : Nous vous conseillons vivement de venir équipé.e.s de vêtements et de chaussures adaptés aux activités en extérieur.

Pensez aussi à apporter votre déjeuner ! On s’occupe des boissons chaudes.

Rendez-vous le mercredi 6 mai de 10h à 16h

Inscriptions obligatoires. Formulaire à venir

La Ferme de Paris vous propose une fois par mois des chantiers participatifs pour vous initier à la pratique du maraichage

Le mercredi 06 mai 2026

de 10h00 à 16h00

gratuit Public adultes. A partir de 18 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-06T13:00:00+02:00

fin : 2026-05-06T19:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-06T10:00:00+02:00_2026-05-06T16:00:00+02:00

Ferme de Paris 24 route de la tourelle 75012 Paris

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