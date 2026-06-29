Chantier naval au temps de Guillaume le conquérant [JEP] Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin samedi 19 septembre 2026.

Cherbourg-en-Cotentin

Chantier naval au temps de Guillaume le conquérant [JEP]

Cherbourg-Octeville Abbaye du Voeu (cloitre) Cherbourg-en-Cotentin Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Robert de Barbeflueth (Barfleur) était le Maître charpentier qui dirigeait le chantier de Guillaume le Conquérant lorsque celui-ci décida d’envahir l’Angleterre en 1065.

Il sera parmi nous avec son bateau personnel, un bateau à 4 armes qui lui servira avec son stock d’outils à vous expliquer comment étaient fabriqués ces bateaux, dignes héritiers des navires qui amenèrent ses ancêtres sur nos côtes 200 ans plus tôt. .

Cherbourg-Octeville Abbaye du Voeu (cloitre) Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 6 29 92 70 98

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Chantier naval au temps de Guillaume le conquérant [JEP]

L’événement Chantier naval au temps de Guillaume le conquérant [JEP] Cherbourg-en-Cotentin a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Cotentin Cherbourg-en-Cotentin