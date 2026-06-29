Chantier naval au temps de Guillaume le conquérant [JEP] Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin
Chantier naval au temps de Guillaume le conquérant [JEP] Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin samedi 19 septembre 2026.
Cherbourg-en-Cotentin
Chantier naval au temps de Guillaume le conquérant [JEP]
Cherbourg-Octeville Abbaye du Voeu (cloitre) Cherbourg-en-Cotentin Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Robert de Barbeflueth (Barfleur) était le Maître charpentier qui dirigeait le chantier de Guillaume le Conquérant lorsque celui-ci décida d’envahir l’Angleterre en 1065.
Il sera parmi nous avec son bateau personnel, un bateau à 4 armes qui lui servira avec son stock d’outils à vous expliquer comment étaient fabriqués ces bateaux, dignes héritiers des navires qui amenèrent ses ancêtres sur nos côtes 200 ans plus tôt. .
Cherbourg-Octeville Abbaye du Voeu (cloitre) Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 6 29 92 70 98
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English : Chantier naval au temps de Guillaume le conquérant [JEP]
L’événement Chantier naval au temps de Guillaume le conquérant [JEP] Cherbourg-en-Cotentin a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Cotentin Cherbourg-en-Cotentin
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