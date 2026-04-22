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Chantier participatif avec l’association des Plantheureuses Lacroix-Barrez

Chantier participatif avec l’association des Plantheureuses Lacroix-Barrez

Chantier participatif avec l’association des Plantheureuses Lacroix-Barrez dimanche 3 mai 2026.

Adresse : Valon

Ville : 12600 Lacroix-Barrez

Département : Aveyron

Début : dimanche 3 mai 2026

Fin : dimanche 3 mai 2026

Tarif :

Lacroix-Barrez

Chantier participatif avec l’association des Plantheureuses

Valon Lacroix-Barrez Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-05-03
fin : 2026-05-03

Date(s) :
2026-05-03

Rendez-vous à Valon pour aider l’association les Plantheureuses à débroussailler les arbres des terrasses de Valon.
Pique-nique partagé devant le château.
Merci d’apporter vos outils et débroussailleuses   .

Valon Lacroix-Barrez 12600 Aveyron Occitanie +33 6 79 15 82 47 

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English :

Rendezvous in Valon to help the Plantheureuses association clear the trees on the Valon terraces.
Shared picnic in front of the château.

L’événement Chantier participatif avec l’association des Plantheureuses Lacroix-Barrez a été mis à jour le 2026-04-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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