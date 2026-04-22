Chantier participatif avec l’association des Plantheureuses Lacroix-Barrez
Chantier participatif avec l’association des Plantheureuses Lacroix-Barrez dimanche 3 mai 2026.
Lacroix-Barrez
Chantier participatif avec l’association des Plantheureuses
Valon Lacroix-Barrez Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-05-03
fin : 2026-05-03
Date(s) :
2026-05-03
Rendez-vous à Valon pour aider l’association les Plantheureuses à débroussailler les arbres des terrasses de Valon.
Pique-nique partagé devant le château.
Merci d’apporter vos outils et débroussailleuses .
Valon Lacroix-Barrez 12600 Aveyron Occitanie +33 6 79 15 82 47
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English :
Rendezvous in Valon to help the Plantheureuses association clear the trees on the Valon terraces.
Shared picnic in front of the château.
L’événement Chantier participatif avec l’association des Plantheureuses Lacroix-Barrez a été mis à jour le 2026-04-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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