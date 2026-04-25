Cloyes-les-Trois-Rivières

Chantier Participatif Semon une Zone de Biodiversité

Mairie annexe de Charray Cloyes-les-Trois-Rivières Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 14:00:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Chantier Participatif dans le cadre de la Fête de la Nature Semons une Zone de Biodiversité. Face à la disparition des pollinisateurs, semons une jachère fleurie riche en nectar pour préserver la biodiversité ! Suivi d’une dégustation de miel avec Laurence Venot.

Inscription auprès de La Maison des Trois Rivières. .

Mairie annexe de Charray Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 77 28 60 17

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English :

Participatory Workcamp as part of the Fête de la Nature: Sowing a Zone of Biodiversity

L’événement Chantier Participatif Semon une Zone de Biodiversité Cloyes-les-Trois-Rivières a été mis à jour le 2026-04-18 par OT GRAND CHATEAUDUN