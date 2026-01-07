Chantier permaculture Ferme de Paris Paris
Chantier permaculture Ferme de Paris Paris mercredi 11 février 2026.
La permaculture, véritable philosophie de vie, s’inspire du vivant pour reproduire des écosystèmes vertueux.
En permaculture, il existe 12 principes respectant trois éthiques fondatrices :
- prendre soin des humains,
- prendre soin de la Terre,
- partager équitablement les ressources.
Rendez-vous mercredi 11 février de 10h à 16h pour la mise en place du principe : utiliser les bordures et ne pas produire de déchets
– ramassage et tressage d’osier pour séparer les espaces
Inscription obligatoire. Formulaire à venir
La Ferme de Paris vous propose une fois par mois des chantiers participatifs dans la forêt nourricière pour vous initier à la permaculture.
Le mercredi 11 février 2026
de 10h00 à 16h00
gratuit Activité sur inscription Public adultes. A partir de 18 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-02-11T11:00:00+01:00
fin : 2026-02-11T17:00:00+01:00
Date(s) : 2026-02-11T10:00:00+02:00_2026-02-11T16:00:00+02:00
Ferme de Paris 24 route de la tourelle 75012 Paris
https://www.paris.fr/equipements/la-ferme-de-paris-6597#acces https://fr-fr.facebook.com/LaFermedeParis/ https://fr-fr.facebook.com/LaFermedeParis/
Afficher la carte du lieu Ferme de Paris et trouvez le meilleur itinéraire