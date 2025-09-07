Chantilly Arts & Elégance Richard Mille Chantilly

Rue du Connétable Chantilly Oise

Chantilly Arts & Elegance Richard Mille est le rendez-vous incontournable des amateurs de voiture avec un véritable musée automobile éphémère et unique formé par les Plus Belles Voitures du Monde anciennes et modernes. Mais c’est avant tout un événement familial ! Une journée sous le signe de l’élégance durant laquelle, petits et grands pourront profiter de l’immense diversité d’animations, d’expositions et d’ateliers mis en place pour l’occasion.

Au programme:

-Automobile: Concours d’Elégance, concours d’Etat, Grand Prix des Clubs, défilés de voitures anciennes et modernes, vente aux enchères, de nombreux constructeurs présents avec des produits de la gamme, exposition FFVE

-Art et culture: Château de Chantilly en libre accès, musée du cheval, Art équestre, balade en calèche,

-Parfaire votre style élégant: atelier barbier, atelier cireur, atelier chapeaux, concours du plus beau chapeau.

-Gastronomie: atelier crème Chantilly, foodtrucks, bar à champagne Perrier Jouët, animations pour enfants, ateliers DIY pour enfants, balades en poney, véritable Caroussel, Clown, acrobate et sculpteur de ballons, théâtre de guignols, grimage, sulkys et voitures à pédales, optimists et voiliers téléguidés,

-Autour de la musique: Orgue de Barbarie, groupes de musique itinérants,

-Animations pour toute la famille: Babyfoot géant, bateaux à moteur, caravelles, pédalos et autres activités nautiques, caravane bar à beauté, billard-golf, atelier floral, échiquier géant, fête foraine, gallinodromme, jeux en bois, magiciens, maquillage & coiffure, pétanque, stand photos costumées, montgolfière. 0 .

Rue du Connétable Chantilly 60500 Oise Hauts-de-France

