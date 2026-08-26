Informations pratiques

Surbourg

Chants de Noël avec Laetitia Schweitzer

Rue de l’Eglise Surbourg Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-12-19 17:30:00

fin : 2026-12-19 19:00:00

Date(s) :

2026-12-19

Venez profiter des chants de Noël interprétés par Laetitia Schweitzer !

Venez profiter des chants de Noël interprétés par Laetitia Schweitzer ! 0 .

Rue de l’Eglise Surbourg 67250 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 42 60 mairie@surbourg.fr

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English :

Come enjoy Christmas carols performed by Laetitia Schweitzer!

L’événement Chants de Noël avec Laetitia Schweitzer Surbourg a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de tourisme de l’Alsace Verte