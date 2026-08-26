Informations pratiques

Surbourg

Marché de Noël

Rue de l’Eglise Surbourg Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-12-05 14:00:00

fin : 2026-12-06 19:00:00

Date(s) :

2026-12-05 2026-12-06 2026-12-19 2026-12-20

[NOËL EN OUTRE-FORÊT] Les chalets du village de Noël vous réservent des trésors expositions, décorations, bijoux faits main et idées cadeaux. Dégustez vin chaud et bredele pour une pause gourmande au cœur de la magie de Noël.

Dans le cadre de Noël en Outre-Forêt. Plongez dans la magie des fêtes en visitant les chalets du village de Noël installés sur le parvis de l’abbatiale. Flânez entre les stands où s’exposent des peintures et des sculptures sur bois, parfaites pour les amateurs d’art. Trouvez l’inspiration pour vos idées cadeaux parmi des décorations de Noël uniques, des bijoux faits main, et bien plus encore. Réchauffez-vous avec un verre de vin chaud tout en dégustant des bredele et autres gourmandises de Noël, dans une ambiance festive et chaleureuse. Une sortie idéale pour vivre l’esprit de Noël en famille ou entre amis ! 0 .

Rue de l’Eglise Surbourg 67250 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 42 60 mairie@surbourg.fr

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English :

[NOËL EN OUTRE-FORÊT] The chalets in the Christmas village are full of treasures: exhibitions, decorations, handmade jewelry and gift ideas. Enjoy mulled wine and bredele for a gourmet break in the heart of Christmas magic.

L’événement Marché de Noël Surbourg a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de tourisme de l’Alsace Verte