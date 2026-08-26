Promenades en poney Surbourg
samedi 5 décembre 2026 · Surbourg
Informations pratiques
Surbourg
Promenades en poney
Rue de l’Eglise Surbourg Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-12-05 14:00:00
fin : 2026-12-06 19:00:00
Date(s) :
2026-12-05 2026-12-06 2026-12-19 2026-12-20
Profitez de promenades en poney pour les enfants toute l’après midi avec Elsass Poney !
Profitez de promenades en poney pour les enfants toute l’après midi avec Elsass Poney ! 0 .
Rue de l’Eglise Surbourg 67250 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 42 60 mairie@surbourg.fr
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English :
Enjoy pony rides for kids all afternoon with Elsass Poney!
L’événement Promenades en poney Surbourg a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de tourisme de l’Alsace Verte
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