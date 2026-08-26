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AGENDA · Surbourg

Promenades en poney Surbourg

samedi 5 décembre 2026 · Surbourg

Promenades en poney Surbourg

Informations pratiques

Début
samedi 5 décembre 2026
Fin
samedi 5 décembre 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
Rue de l'Eglise
Ville
67250 Surbourg
Département
Bas-Rhin
Tarif
0

Surbourg

Promenades en poney

Rue de l’Eglise Surbourg Bas-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-12-05 14:00:00
fin : 2026-12-06 19:00:00

Date(s) :
2026-12-05 2026-12-06 2026-12-19 2026-12-20

Profitez de promenades en poney pour les enfants toute l’après midi avec Elsass Poney !
Profitez de promenades en poney pour les enfants toute l’après midi avec Elsass Poney ! 0  .

Rue de l’Eglise Surbourg 67250 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 42 60  mairie@surbourg.fr

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English :

Enjoy pony rides for kids all afternoon with Elsass Poney!

L’événement Promenades en poney Surbourg a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de tourisme de l’Alsace Verte

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