Informations pratiques

Surbourg

Promenades en poney

Rue de l’Eglise Surbourg Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-12-05 14:00:00

fin : 2026-12-06 19:00:00

Date(s) :

2026-12-05 2026-12-06 2026-12-19 2026-12-20

Profitez de promenades en poney pour les enfants toute l’après midi avec Elsass Poney !

Profitez de promenades en poney pour les enfants toute l’après midi avec Elsass Poney ! 0 .

Rue de l’Eglise Surbourg 67250 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 42 60 mairie@surbourg.fr

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English :

Enjoy pony rides for kids all afternoon with Elsass Poney!

L’événement Promenades en poney Surbourg a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de tourisme de l’Alsace Verte