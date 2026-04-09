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Chants du destin Grand Amphithéâtre de la Sorbonne Paris

Chants du destin Grand Amphithéâtre de la Sorbonne Paris

Chants du destin Grand Amphithéâtre de la Sorbonne Paris mardi 12 mai 2026.

Lieu : Grand Amphithéâtre de la Sorbonne

Adresse : 47 rue des Écoles

Ville : 75005 Paris

Département : Paris

Début : mardi 12 mai 2026

Fin : mercredi 13 mai 2026

Tarif : <p>6€ • 12€ • 20€</p>

Avec Schicksalslied et Gesang der Parzen, Johannes Brahms déploie sa finesse chorale autour de méditations sur la condition humaine et deux figures de la tragédie grecque. En miroir, Louis Spohr surprend avec son virtuose et raffiné Concerto pour quatuor à cordes, dans lequel quatre jeunes solistes internationaux dialogueront avec l’orchestre.

Chœur & Orchestre Sorbonne Université

Chœur de l’UFR de Musique et musicologie de Sorbonne Université

Gwennaëlle Lemaire-Debarnot cheffe de chœur

Frédéric Pineau chef de chœur

Nicolas Agullo direction

Vassily Chmykov violon

Emmanuel Coppey violon

Paul Zientara alto

Stéphanie Huang violoncelle

Concert proposé par Le Chœur et Orchestre Sorbonne Université
Le mardi 12 mai 2026
de 20h00 à 21h30
payant

6€ • 12€ • 20€

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-12T23:00:00+02:00
fin : 2026-05-13T00:30:00+02:00
Date(s) : 2026-05-12T20:00:00+02:00_2026-05-12T21:30:00+02:00

Grand Amphithéâtre de la Sorbonne 47 rue des Écoles  75005 Paris


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