Chants du destin Grand Amphithéâtre de la Sorbonne Paris
Chants du destin Grand Amphithéâtre de la Sorbonne Paris mardi 12 mai 2026.
Avec Schicksalslied et Gesang der Parzen, Johannes Brahms déploie sa finesse chorale autour de méditations sur la condition humaine et deux figures de la tragédie grecque. En miroir, Louis Spohr surprend avec son virtuose et raffiné Concerto pour quatuor à cordes, dans lequel quatre jeunes solistes internationaux dialogueront avec l’orchestre.
Chœur & Orchestre Sorbonne Université
Chœur de l’UFR de Musique et musicologie de Sorbonne Université
Gwennaëlle Lemaire-Debarnot cheffe de chœur
Frédéric Pineau chef de chœur
Nicolas Agullo direction
Vassily Chmykov violon
Emmanuel Coppey violon
Paul Zientara alto
Stéphanie Huang violoncelle
Concert proposé par Le Chœur et Orchestre Sorbonne Université
Le mardi 12 mai 2026
de 20h00 à 21h30
payant
6€ • 12€ • 20€
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-12T23:00:00+02:00
fin : 2026-05-13T00:30:00+02:00
Date(s) : 2026-05-12T20:00:00+02:00_2026-05-12T21:30:00+02:00
Grand Amphithéâtre de la Sorbonne 47 rue des Écoles 75005 Paris
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