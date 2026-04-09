Chants du destin Grand Amphithéâtre de la Sorbonne Paris

Avec Schicksalslied et Gesang der Parzen, Johannes Brahms déploie sa finesse chorale autour de méditations sur la condition humaine et deux figures de la tragédie grecque. En miroir, Louis Spohr surprend avec son virtuose et raffiné Concerto pour quatuor à cordes, dans lequel quatre jeunes solistes internationaux dialogueront avec l’orchestre.

Chœur & Orchestre Sorbonne Université

Chœur de l’UFR de Musique et musicologie de Sorbonne Université

Gwennaëlle Lemaire-Debarnot cheffe de chœur

Frédéric Pineau chef de chœur

Nicolas Agullo direction

Vassily Chmykov violon

Emmanuel Coppey violon

Paul Zientara alto

Stéphanie Huang violoncelle

Concert proposé par Le Chœur et Orchestre Sorbonne Université

Le mardi 12 mai 2026

de 20h00 à 21h30

payant

6€ • 12€ • 20€

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-12T23:00:00+02:00

fin : 2026-05-13T00:30:00+02:00

Date(s) : 2026-05-12T20:00:00+02:00_2026-05-12T21:30:00+02:00

Grand Amphithéâtre de la Sorbonne 47 rue des Écoles 75005 Paris



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