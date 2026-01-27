Chants du Destin Grand Amphithéâtre de la Sorbonne Paris

La saison du COSU s’achève sur une rencontre inédite entre deux sommités du romantisme allemand. Avec Schicksalslied et Gesang der Parzen, Johannes Brahms déploie sa finesse chorale autour de méditations sur la condition humaine et deux figures de la tragédie grecque, Hyperion et Euripide, à travers les adaptations qu’en ont respectivement faites Hölderlin et Goethe. En miroir, Louis Spohr surprend avec son virtuose et raffiné Concerto pour quatuor à cordes, dans lequel quatre jeunes solistes internationaux dialogueront avec l’orchestre. L’irrésistible Danse hongroise n°3 de Brahms viendra clôturer cette saison dans la joie et allegretto.

Louis Spohr Concerto pour quatuor à cordes, op. 131

Johannes Brahms

Schicksalslied, op. 54

Gesang der Parzen, op. 89

Danse hongroise n°1

Chœur & Orchestre Sorbonne Université

Chœur de l’UFR de Musique et musicologie de Sorbonne Université

Frédéric Pineau chef de chœur

Gwennaëlle Lemaire-Debarnot cheffe de chœur

Nicolas Agullo direction

Vassily Chmykov violon

Emmanuel Coppey violon

Paul Zientara alto

Stéphanie Huang violoncelle

Quand la finesse chorale de Johannes Brahms rencontre la virtuosité raffinée de Louis Spohr. Une fin de saison dans la joie et allegretto avec le Chœur & Orchestre Sorbonne Université et des solistes internationaux.

Le mardi 12 mai 2026

de 20h00 à 21h30

payant

Plein Tarif : 20€

Personnel Sorbonne Université : 12€

Tarif réduit : 6€ (étudiant / – 18 ans / bénéficiaire de minima sociaux)

Tout public.

Grand Amphithéâtre de la Sorbonne 47 rue des Écoles 75005 Paris

