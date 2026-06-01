Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Chants grégoriens Chantres du Thoronet Église Saint-Saturnin Cusset

Chants grégoriens Chantres du Thoronet Église Saint-Saturnin Cusset dimanche 28 juin 2026.

Lieu : Église Saint-Saturnin

Adresse : 1 place Radoult de Lafosse

Ville : 03300 Cusset

Département : Allier

Début : dimanche 28 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : 18 18 18

Cusset

Chants grégoriens Chantres du Thoronet

Église Saint-Saturnin 1 place Radoult de Lafosse Cusset Allier

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 15:00:00
fin : 2026-06-28

Date(s) :
2026-06-28

Dans le cadre des Flamboyantes, fêtes médiévales et fantastiques de Cusset, l’Église Saint-Saturnin accueille les Chantres du Thoronet pour un concert de chants grégoriens.
  .

Église Saint-Saturnin 1 place Radoult de Lafosse Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 39 63  paroisse-saintjosephdesthermes@moulins.catholique.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of Les Flamboyantes, Cusset’s medieval and fantasy festivities, Église Saint-Saturnin welcomes Les Chantres du Thoronet for a concert of Gregorian chants.

L’événement Chants grégoriens Chantres du Thoronet Cusset a été mis à jour le 2026-06-09 par Vichy Destinations

À voir aussi à Cusset (Allier)