Chants grégoriens Chantres du Thoronet Église Saint-Saturnin Cusset

Cusset

Chants grégoriens Chantres du Thoronet

Église Saint-Saturnin 1 place Radoult de Lafosse Cusset Allier

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 15:00:00

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

Dans le cadre des Flamboyantes, fêtes médiévales et fantastiques de Cusset, l’Église Saint-Saturnin accueille les Chantres du Thoronet pour un concert de chants grégoriens.

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Église Saint-Saturnin 1 place Radoult de Lafosse Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 39 63 paroisse-saintjosephdesthermes@moulins.catholique.fr

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English :

As part of Les Flamboyantes, Cusset’s medieval and fantasy festivities, Église Saint-Saturnin welcomes Les Chantres du Thoronet for a concert of Gregorian chants.

L’événement Chants grégoriens Chantres du Thoronet Cusset a été mis à jour le 2026-06-09 par Vichy Destinations