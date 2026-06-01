Chants grégoriens Chantres du Thoronet Église Saint-Saturnin Cusset
Chants grégoriens Chantres du Thoronet Église Saint-Saturnin Cusset dimanche 28 juin 2026.
Cusset
Chants grégoriens Chantres du Thoronet
Église Saint-Saturnin 1 place Radoult de Lafosse Cusset Allier
Tarif : 18 – 18 – 18 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 15:00:00
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-28
Dans le cadre des Flamboyantes, fêtes médiévales et fantastiques de Cusset, l’Église Saint-Saturnin accueille les Chantres du Thoronet pour un concert de chants grégoriens.
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Église Saint-Saturnin 1 place Radoult de Lafosse Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 39 63 paroisse-saintjosephdesthermes@moulins.catholique.fr
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English :
As part of Les Flamboyantes, Cusset’s medieval and fantasy festivities, Église Saint-Saturnin welcomes Les Chantres du Thoronet for a concert of Gregorian chants.
L’événement Chants grégoriens Chantres du Thoronet Cusset a été mis à jour le 2026-06-09 par Vichy Destinations
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