CHANTS ROMS ET DE MÉDITERRANÉE Saint-Étienne-Vallée-Française
CHANTS ROMS ET DE MÉDITERRANÉE Saint-Étienne-Vallée-Française dimanche 28 juin 2026.
Saint-Étienne-Vallée-Française
CHANTS ROMS ET DE MÉDITERRANÉE
Eglise Saint-Étienne-Vallée-Française Lozère
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-28
Tout est culture et A la bougie présentent Aloma Trio chants Roms et de Méditerranée.
Tout est culture et A la bougie présentent Aloma Trio chants Roms et de Méditerranée. Avec Cécilia Simonet, Magali Méjean & Thom Albaard (guitare, oud, saz et percussions).
Dimanche 28 juin, à 18h30, à l’église de St Etienne Vallée Française. Participation libre et conscient. .
Eglise Saint-Étienne-Vallée-Française 48330 Lozère Occitanie +33 4 66 45 81 94
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English :
Tout est culture and A la bougie present Aloma Trio : Roma and Mediterranean songs.
L’événement CHANTS ROMS ET DE MÉDITERRANÉE Saint-Étienne-Vallée-Française a été mis à jour le 2026-06-12 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère
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