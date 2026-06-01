CHANTS ROMS ET DE MÉDITERRANÉE Saint-Étienne-Vallée-Française dimanche 28 juin 2026.

Saint-Étienne-Vallée-Française

CHANTS ROMS ET DE MÉDITERRANÉE

Eglise Saint-Étienne-Vallée-Française Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

Tout est culture et A la bougie présentent Aloma Trio chants Roms et de Méditerranée.

Tout est culture et A la bougie présentent Aloma Trio chants Roms et de Méditerranée. Avec Cécilia Simonet, Magali Méjean & Thom Albaard (guitare, oud, saz et percussions).

Dimanche 28 juin, à 18h30, à l’église de St Etienne Vallée Française. Participation libre et conscient. .

Eglise Saint-Étienne-Vallée-Française 48330 Lozère Occitanie +33 4 66 45 81 94

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English :

Tout est culture and A la bougie present Aloma Trio : Roma and Mediterranean songs.

L’événement CHANTS ROMS ET DE MÉDITERRANÉE Saint-Étienne-Vallée-Française a été mis à jour le 2026-06-12 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère