Chapelle de La Croix Glorieuse, Chapelle de La Croix Glorieuse, Saint-Quentin
samedi 19 septembre 2026 · Chapelle de La Croix Glorieuse · Saint-Quentin
Informations pratiques
Chapelle de La Croix Glorieuse 19 et 20 septembre Chapelle de La Croix Glorieuse Aisne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Les Filles de la Croix s’installent à Saint-Quentin en 1672 pour éduquer les jeunes filles. Leur école évolue rue du Gouvernement dès 1840, qui devient l’Institut de La Croix et dans laquelle elles « continuent à tenir un externat gratuit. La chapelle attenante, bénie en 1841, devient en 1975 une bibliothèque, puis est restaurée et rebénie en 2025 sous le nom de « Chapelle de la Croix Glorieuse ».
Chapelle de La Croix Glorieuse 51 Rue du Gouvernement, 02100, Saint-Quentin Saint-Quentin 02100 Quartier Remicourt Aisne Hauts-de-France
Les Filles de la Croix s’installent à Saint-Quentin en 1672 pour éduquer les jeunes filles. Leur école évolue rue du Gouvernement dès 1840, qui devient l’Institut de La Croix et dans laquelle elles «…
©Ville de Saint-Quentin
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