Chapelle de la Croix-Poulet, Chapelle de la Croix-Poulet, Angrie

Informations pratiques

Chapelle de la Croix-Poulet Dimanche 20 septembre, 09h00 Chapelle de la Croix-Poulet Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Chapelle construite en 1846, récemment restaurée. Elle abrite une Vierge en bois qui daterait d’avant la Révolution française. À découvrir à proximité : un mémorial érigé en l’honneur d’aviateurs tombés pendant la 2nde Guerre Mondiale

Dimanche // 9h à 18h

• Visite libre

• Gratuit

Chapelle de la Croix-Poulet Rue de Bellevue, 49 Angrie Angrie 49440 Maine-et-Loire Pays de la Loire Chapelle construite en 1846 sur le site choisi par un bœuf « miraculeux ».

L’édifice s’inscrit dans le petit patrimoine religieux, auquel s’est intéressé un groupe de bénévoles pour sa restauration. Il abrite une Vierge sculptée avant la Révolution (datant peut être du début XVIIe s.) et restaurée en 2017. Son créateur reste toutefois mystérieux.

À deux pas de la chapelle, un mémorial a été dressé en l’honneur des aviateurs alliés dont l’appareil a été abattu par les Allemands dans le champ d’à côté lors de la dernière guerre.

Chapelle construite en 1846, récemment restaurée. Elle abrite une Vierge en bois qui daterait d’avant la Révolution française. À découvrir à proximité : un mémorial érigé en l’honneur d’aviateurs la …

©Mairie d’Angrie