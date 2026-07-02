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Chapelle de l’Observance – Exposition Récréation : mes souvenirs d’enfance, Chapelle de l’Observance, Draguignan

vendredi 16 octobre 2026 · Chapelle de l'Observance · Draguignan

Chapelle de l’Observance – Exposition Récréation : mes souvenirs d’enfance, Chapelle de l’Observance, Draguignan

Informations pratiques

Début
vendredi 16 octobre 2026
Fin
vendredi 8 janvier 2027
Lieu
Chapelle de l'Observance
Adresse
2 montée du rigoulier draguignan
Ville
83300 Draguignan
Département
Var
Tarif
Entrée libre

Chapelle de l’Observance – Exposition Récréation : mes souvenirs d’enfance 16 octobre 2026 – 8 janvier 2027, les vendredis Chapelle de l’Observance Var

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-16T10:00:00+02:00 – 2026-10-16T17:00:00+02:00
Fin : 2027-01-08T10:00:00+01:00 – 2027-01-08T17:00:00+01:00

L’exposition Récréation : mes souvenirs d’enfance propose une traversée à la fois poétique et immersive, nous replongeant dans l’univers de la fin des années 1980 jusqu’aux années 1990.
À travers une démarche à la fois intime et universelle, SUFYR convoque les images, les objets et les sensations qui ont marqué toute une génération, transformant la mémoire individuelle en expérience collective.
Chapelle de l’Observance – Du 16 octobre au 16 janvier 2027

Chapelle de l’Observance 2 montée du rigoulier draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur
Une exposition de SUFYR

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