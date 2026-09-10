Chapelle des Missions Africaines, Chapelle des missions africaines, Haguenau
samedi 19 septembre 2026 · Chapelle des missions africaines · Haguenau
Informations pratiques
Chapelle des Missions Africaines 19 et 20 septembre Chapelle des missions africaines Bas-Rhin
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Découverte de la chapelle catholique dédiée à l’Immaculée Conception construite en 1927 par la Société des Missions Africaines lors de la transformation du pénitencier de jeunes garçons en école apostolique. Les vitraux ont été réalisés par le maître-verrier Théophile Bohl (Saint Arbogast, patron des Missions Africaines).
Chapelle des missions africaines 1 rue des Missions-Africaines, 67500 Haguenau Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est La chapelle des Missions Africaines à Haguenau est intégrée dans le sanctuaire qui est construit à l’époque allemande pour la Knaben-Besserungs- und Erziehungsanstalt.
Ce sanctuaire comporte deux chapelles, afin de tenir compte de la présence de jeunes et d’éducateurs des deux confessions. La principale est vouée au culte catholique et la petite, accolée perpendiculairement, réservée aux protestants.
À partir de 1927, lorsque les Missions Africaines occupent les anciens locaux de la colonie agricole, cette église, placée sous le patronage de l’Immaculée Conception, est consacrée exclusivement à la confession catholique. Théophile Bohl réalisa plusieurs vitraux pour la chapelle, notamment en l’honneur de saint Arbogast, le patron des Missions Africaines.
Découverte de la chapelle catholique dédiée à l’Immaculée Conception construite en 1927 par la Société des Missions Africaines lors de la transformation du pénitencier de jeunes garçons en école Les…
Ville de Haguenau
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