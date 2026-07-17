AGENDA · Annot
chapelle Notre-Dame de Vers la Ville, Chapelle de Vers-la-Ville, Annot
samedi 19 septembre 2026 · Chapelle de Vers-la-Ville · Annot
Informations pratiques
chapelle Notre-Dame de Vers la Ville Samedi 19 septembre, 10h00 Chapelle de Vers-la-Ville Alpes-de-Haute-Provence
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Venez décuvrir cette chapelle inscrite au titre des Monuments Historiques !
Chapelle de Vers-la-Ville 8 Bd Saint-Pierre, 04240 Annot, France Annot 04240 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur
Venez découvrir avec Cathy Barré cette chapelle inscrite au titre des Monuments Historiques !
©verdon pictures
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