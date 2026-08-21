Chapelle Royale Notre-Dame-des-Ardilliers, Église Notre-Dame-des-Ardilliers, Saumur
samedi 19 septembre 2026 · Église Notre-Dame-des-Ardilliers · Saumur
Informations pratiques
Chapelle Royale Notre-Dame-des-Ardilliers 19 et 20 septembre Église Notre-Dame-des-Ardilliers Maine-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Le site constitue un ensemble monumental exceptionnel du 17e siècle en Val de Loire et a abrité la communauté de l’Oratoire. Entre 1655 et 1696, l’impressionnante rotonde de la chapelle est construite.
Visites guidées de la chapelle samedi et dimanche 14h-18h (architecture, sculpture, vitraux, histoire du pèlerinage) – diaporama sur les trésors artistiques de la chapelle
Samedi 10h30-19h et dimanche 9h-19h
PMR partiel
Association Médailles, chapelets et histoire
Exposition sur panneaux et présentation d’objets.
Vidéo sur la réalisation des chapelets et la présentation de chapelets
Cycle de conférences samedi et dimanche à partir de 15h sur les pèlerinages, l’histoire de l’église royale des Ardilliers et sur l’histoire des patenôtriers et de la famille Mayaud.
Samedi et dimanche 10h-18h
Concert de musique classique
Chorale Contrepoint
Dimanche à 15h30 et 17h
Lycée des métiers & UFA Les Ardilliers
1 quai du Jagueneau
Accueil et commentaire sur l’histoire des lieux et de la source par les élèves de la section Métiers de l’accueil du lycée des métiers & UFA Les Ardilliers.
Exposition de photographies « Les Ardilliers à travers les années »
Samedi, 14h-17h30
Église Notre-Dame-des-Ardilliers 4 Rue des Écuries, 49400 Saumur, France Saumur 49400 Saumur Maine-et-Loire Pays de la Loire
Le site constitue un ensemble monumental exceptionnel du 17e siècle en Val de Loire et a abrité la communauté de l’Oratoire. Entre 1655 et 1696, l’impressionnante rotonde de la chapelle est la et du…
© Ville d’art et d’histoire de Saumur
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