Chapelle Saint-Germain : visite libre et visites commentées par Mme Martial le dimanche 20 septembre., Chapelle Saint Germain, Ribemont

Informations pratiques

Chapelle Saint-Germain : visite libre et visites commentées par Mme Martial le dimanche 20 septembre. Dimanche 20 septembre, 10h00 Chapelle Saint Germain Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Vistes commentées par Emilie MARTIAL:

– Dimanche 20 Septembre 2026 : 14h – 15h30 et 17h

– Ouverture de la Chapelle Saint germain le dimanche 20 Septembre 2026 de 10h00 à 18h00

En janvier 2012 s’est achevée la restauration de la chapelle Saint-Germain à Ribemont, bâtisse du XVIIIe s. qui conserve un ensemble mobilier des plus remarquables. Pièce maîtresse de cette collection, la clôture de chœur, œuvre liturgique richement sculptée qui date du début du XVIe s. Au cours de votre visite vous pourrez également admirer les statues en pierre de sainte Barbe et de la Vierge à l’Enfant, les panneaux en bois de saint Nicolas et saint Marc. Ces cinq richesses historiques font l’objet d’une reconnaissance pour leur intérêt artistique et patrimonial par leur inscription ou leur classement aux Monuments Historiques.

Chapelle Saint Germain avenue de verdun 02240 ribemont Ribemont 02240 Aisne Hauts-de-France

Vistes commentées par Emilie MARTIAL:

© Joël FOULON