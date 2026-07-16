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Visites Commentées du Moulin de Lucy Édifice industriel, Moulin de Lucy, Ribemont

samedi 19 septembre 2026 · Moulin de Lucy · Ribemont

Visites Commentées du Moulin de Lucy Édifice industriel, Moulin de Lucy, Ribemont

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Moulin de Lucy
Adresse
rue de la république 02240 Ribemont
Ville
02240 Ribemont
Département
Aisne

Visites Commentées du Moulin de Lucy
Édifice industriel 19 et 20 septembre Moulin de Lucy Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Grand moulin à eau sur l’Oise construit en 1830 sur les restes attestés au XIe s. d’un ancien moulin et four banal dépendant de l’Abbaye Saint-Nicolas des Prés pour y moudre du blé. La bâtisse du moulin, de taille imposante, construite en briques s’élève sur cinq niveaux. Utilisé par les troupes allemandes lors de leur repli destructeur sur la ligne Hindenburg en 1917, le moulin de Lucy et le château de Tournoison attenant où se tint l’état-major du Kronprinz, ont pour l’essentiel réchappé aux batailles.

Moulin de Lucy rue de la république 02240 Ribemont Ribemont 02240 Aisne Hauts-de-France
Grand moulin à eau sur l’Oise construit en 1830 sur les restes attestés au XIe s. d’un ancien moulin et four banal dépendant de l’Abbaye Saint-Nicolas des Prés pour y moudre du blé. La bâtisse du de…

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