Visites Commentées du Moulin de Lucy Édifice industriel, Moulin de Lucy, Ribemont
samedi 19 septembre 2026 · Moulin de Lucy · Ribemont
Informations pratiques
Visites Commentées du Moulin de Lucy
Édifice industriel 19 et 20 septembre Moulin de Lucy Aisne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Grand moulin à eau sur l’Oise construit en 1830 sur les restes attestés au XIe s. d’un ancien moulin et four banal dépendant de l’Abbaye Saint-Nicolas des Prés pour y moudre du blé. La bâtisse du moulin, de taille imposante, construite en briques s’élève sur cinq niveaux. Utilisé par les troupes allemandes lors de leur repli destructeur sur la ligne Hindenburg en 1917, le moulin de Lucy et le château de Tournoison attenant où se tint l’état-major du Kronprinz, ont pour l’essentiel réchappé aux batailles.
Moulin de Lucy rue de la république 02240 Ribemont Ribemont 02240 Aisne Hauts-de-France
Grand moulin à eau sur l’Oise construit en 1830 sur les restes attestés au XIe s. d’un ancien moulin et four banal dépendant de l’Abbaye Saint-Nicolas des Prés pour y moudre du blé. La bâtisse du de…
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