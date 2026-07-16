Maison natale de Condorcet, visites libres et conférence le samedi 19 septembre à 18h, Maison natale de Condorcet, Ribemont

Informations pratiques

Maison natale de Condorcet, visites libres et conférence le samedi 19 septembre à 18h 19 et 20 septembre Maison natale de Condorcet Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Nicolas de Condorcet (1743-1794) est un philosophe et mathématicien, reconnu pour ses travaux sur le calcul intégral. Elève de d’Alembert et membre de l’Académie royale des Sciences dès 1769, ses recherches mathématiques, économiques et philosophiq ues l’associent au mouvement des Lumières. Il mène une réflexion profonde sur l’éducation publique et publie en ce sens quatre mémoires en 1790. Deux ans plus tard, il présente son « Rapport et projet de décret sur l’organisation générale de l’instruction publique » qui est rejeté, et dont les principes de laïcité et de gratuité de l’éducation devront attendre encore un siècle avant d’être appliqués. Il est né dans cette maison de Ribemont, qui est depuis devenue un musée évoquant la vie de la cité comme l’œuvre de l’Illustre.

Construite à la fin du XVIIe siècle par les Gaudry, famille maternelle de Condorcet, la demeure natale du philosophe connaîtra une succession de propriétaires privés. Léon Hennique (1850-1935) écrivain, exécuteur testamentaire des Frères Goncourt et premier président de la célèbre Académie, y habitera. La maison, propriété de la Ville de Ribemont depuis 1989, présente la vie et l’œuvre de Condorcet, la vie d’hommes célèbres nés à Ribemont : Nicolas Blondel, (1618-1686) architecte royal, et le général Saint-Hilaire, (1761-1809), inhumé au Panthéon.

Maison natale de Condorcet 11 Rue Condorcet, 02240 Ribemont, France Ribemont 02240 Aisne Hauts-de-France 0323637130 https://www.ribemont.fr/copie-de-education-enfance-jeunesse Maison natale du mathématicien et philosophe Marie-Jean-Antoine-Nicolas de Caritat de Condorcet (1743-1794) issu d’une très ancienne famille de la noblesse dauphinoise dont le père avait reçu le bourg de Ribemont comme garnison d’affectation. Modeste intérêt architectural, mais valeur historique exceptionnelle. Condorcet est né et a séjourné régulièrement en cette maison jusqu’en 1775, y a probablement reçu Turgot et d’Alembert. Vers 1880, la maison est devenue la propriété du romancier naturaliste Léon Hennique (1850-1935) qui y accueillit, entre autres écrivains illustres de l’époque Émile Zola et Alphonse Daudet. Cependant, cette sobre demeure brique et pierre a été en partie détruite pendant la Première Guerre mondiale et a perdu au cours de celle-ci la totalité de ses décors intérieurs et de son mobilier XVIIIe siècle, encore en place avant 1914. En outre, la maison a subi, depuis la dernière guerre une longue période d’abandon, ce qui explique l’état de délabrement actuel de l’édifice et le fait que les intérieurs aient été totalement dénaturés. Ouvert tous les dimanches de 14h30 à 18h.

Nicolas de Condorcet (1743-1794) est un philosophe et mathématicien, reconnu pour ses travaux sur le calcul intégral. Elève de d’Alembert et membre de l’Académie royale des Sciences dès 1769, ses et…

Bérénice BOURDIN