Les orgues de l’Aisne en concert à Ribemont Ribemont
vendredi 11 septembre 2026 · Ribemont
Informations pratiques
Ribemont
Les orgues de l’Aisne en concert à Ribemont
Ribemont Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 20:30:00
fin : 2026-09-11 22:00:00
Date(s) :
2026-09-11
Les Orgues de l’Aisne en concert à Ribemont !
Soirée musicale dans le cadre de la saison Les Orgues de l’Aisne en concert.
Vendredi 11 septembre 2026 à 20 h 30 à l’Église Saint-Pierre Saint-Paul de Ribemont.
Venez découvrir
– Anne-Cécile Cuniot, à la flûte
– Pierre Mea, à l’orgue
Une rencontre entre la douceur de la flûte et la majesté des grandes orgues dans le cadre de l’église de Ribemont.
Entrée gratuite
Les Orgues de l’Aisne en concert à Ribemont !
Soirée musicale dans le cadre de la saison Les Orgues de l’Aisne en concert.
Vendredi 11 septembre 2026 à 20 h 30 à l’Église Saint-Pierre Saint-Paul de Ribemont.
Venez découvrir
– Anne-Cécile Cuniot, à la flûte
– Pierre Mea, à l’orgue
Une rencontre entre la douceur de la flûte et la majesté des grandes orgues dans le cadre de l’église de Ribemont.
Entrée gratuite .
Ribemont 02240 Aisne Hauts-de-France
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English :
Les Orgues de l’Aisne en concert in Ribemont!
A musical evening as part of the Les Orgues de l’Aisne en concert season.
Friday, September 11, 2026, at 8:30 p.m. at the Saint-Pierre Saint-Paul Church in Ribemont.
Come discover:
– Anne-Cécile Cuniot, on the flute
– Pierre Mea, on the organ
A meeting of the gentle tones of the flute and the majesty of the grand organ in the setting of the Church of Ribemont.
Free admission
L’événement Les orgues de l’Aisne en concert à Ribemont Ribemont a été mis à jour le 2026-08-04 par OT du Saint-Quentinois
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