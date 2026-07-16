Visites commentées des souterrains par Mme CARDOT, Mairie – Souterrains, Ribemont

Informations pratiques

Visites commentées des souterrains par Mme CARDOT 19 et 20 septembre Mairie – Souterrains Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:45:00+02:00

Visites des caves moyenâgeuses de la Mairie.

visites commentées de 15 personnes

Le samedi 19 septembre : 14h, 14h45 et 15h30

Le dimanche 20 septembre : 14h, 14h45 et 16h

Mairie – Souterrains rue condorcet 02240 Ribemont Ribemont 02240 Aisne Hauts-de-France

Visites des caves moyenâgeuses de la Mairie.

©Joël FOULON