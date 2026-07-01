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Chaplin, Grand-Théâtre, Salon Boireau, Bordeaux

mercredi 21 octobre 2026 · Grand-Théâtre, Salon Boireau · Bordeaux

Chaplin, Grand-Théâtre, Salon Boireau, Bordeaux

Informations pratiques

Début
mercredi 21 octobre 2026
Fin
jeudi 22 octobre 2026
Lieu
Grand-Théâtre, Salon Boireau
Adresse
Place de la comédie, 33000 Bordeaux
Ville
33000 Bordeaux
Département
Gironde

Chaplin 21 et 22 octobre Grand-Théâtre, Salon Boireau Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-21T15:00:00+02:00 – 2026-10-21T16:00:00+02:00
Fin : 2026-10-22T19:00:00+02:00 – 2026-10-22T20:00:00+02:00

Famille | Ciné-concert à partir de 6 ans
Rares sont les artistes qui, comme l’a fait Chaplin avec la délicatesse de l’image et la puissance de la musique, portent un regard à la fois tendre, émouvant et caustique sur les gens de peu. La misère trouve dans ces grands classiques du cinéma muet une fervente défenseuse : une bande-son qui passe l’émotion aussi bien, et parfois mieux, que les mots. Dans The Kid, la tragédie de la vie, la solitude et l’abandon s’expriment simplement. Dans un sourire, et peut-être, une larme…

En savoir plus

Grand-Théâtre, Salon Boireau Place de la comédie, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.opera-bordeaux.com/event/701854-chaplin »}] [{« link »: « https://www.opera-bordeaux.com/famille-orchestre-chaplin-84421 »}]
The Kid | Ciné-concert Famille

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