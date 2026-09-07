Charbonnel/Bourdelle, une confrontation artistique, Musée Despiau-Wlérick, Mont-de-Marsan

Informations pratiques

Charbonnel/Bourdelle, une confrontation artistique Samedi 19 septembre, 17h00 Musée Despiau-Wlérick Landes

Gratuit. Entrée libre. Limité à 50 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Le sculpteur Christophe Charbonnel confronte sa vision de la sculpture et de l’art aux œuvres d’Antoine Bourdelle (1861-1929), exposées dans le jardin du musée. Une véritable conversation s’engage ainsi entre les reliefs de Bourdelle et l’œuvre de Charbonnel.

L’artiste accompagnera son propos d’une démonstration de modelage.

Musée Despiau-Wlérick 6 Place Marguerite de Navarre, 40000 Mont-de-Marsan, France Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine 0558750045 https://www.montdemarsan.fr/lutece/jsp/site/Portal.jsp?page_id=108 Dans le centre médiéval de la ville, deux maisons civiles anciennes du XIVe siècle, accolées, ont été remaniées au XIXe en donjon surnommé « Lacataye ».

Le sculpteur Christophe Charbonnel confronte sa vision de la sculpture, de l’art face aux oeuvres d’Antoine Bourdelle (1861-1929) exposées dans le jardin du musée, une conversation entre les reliefs…

©Matthieu Sartre