Journées du Patrimoine Mont-de-Marsan
vendredi 18 septembre 2026 · Mont-de-Marsan
Informations pratiques
Mont-de-Marsan
Journées du Patrimoine
Mont-de-Marsan Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-18
L’occasion des Journées européennes du patrimoine, les structures culturelles et touristiques de la Ville et de l’Agglomération de Mont de Marsan vous proposent un programme spécialement conçu pour l’événement.
Le temps d’un week-end, c’est une invitation à découvrir, redécouvrir et partager les richesses de notre patrimoine. Partez à la rencontre de l’histoire et profitez d’un moment de découverte, de curiosité et de partage ! .
Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine
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English : Journées du Patrimoine
L’événement Journées du Patrimoine Mont-de-Marsan a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Mont-de-Marsan
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