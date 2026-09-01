Informations pratiques

Mont-de-Marsan

Journées du Patrimoine

Mont-de-Marsan Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-18

L’occasion des Journées européennes du patrimoine, les structures culturelles et touristiques de la Ville et de l’Agglomération de Mont de Marsan vous proposent un programme spécialement conçu pour l’événement.

Le temps d’un week-end, c’est une invitation à découvrir, redécouvrir et partager les richesses de notre patrimoine. Partez à la rencontre de l’histoire et profitez d’un moment de découverte, de curiosité et de partage ! .

Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine

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English : Journées du Patrimoine

L’événement Journées du Patrimoine Mont-de-Marsan a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Mont-de-Marsan